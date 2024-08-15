Haberler Trabzonspor

Trabzonspor maçı hangi kanalda? | Rapid Wien - Trabzonspor maçı saat kaçta - RAPID WIEN - TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında, Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet karşısında play-off bileti için mücadele edecek. Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 17:42
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor maçı hangi kanalda? | Rapid Wien - Trabzonspor maçı saat kaçta - RAPID WIEN - TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Rapid Wien - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kapsamında Avusturya'nın konuğu olacak. Rapid Wien ile rövanş maçında kozlarını paylaşacak olan Karadeniz Devi, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği takım karşısında beraberlik de alsa Play-Off biletini almış olacak. Manfredas Lukjancukas'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Rapid Wien:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

2 FARKLI GALİBİYET GEREK

Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip. İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet gerekecek.

SAVUNMA MENDY'E EMANET

Bordo mavililer, ilk maçta istediği sonucu alamasa da rövanş öncesi tecrübesi ve kadro kalitesiyle Rapid Wien'e karşı galibiyet arayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de de bazı değişikliklere gidecek. Savunmada Savic'in yokluğunda Mendy, orta sahada ise Bardhi yerine Lundstram'ın

forma giymesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın da ilk 11'de olacağı kaydedildi.

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.

97'NCİ MÜCADELE

Fırtına, Rapid Wien ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde 129 gol gördü.

SAVIC 1 HAFTA/10 GÜN YOK

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkarılmıştır" dedi. Savic'in 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

ASpor CANLI YAYIN

PFDK kararları açıkladı! 7 maç ceza
Türk Telekom
DİĞER
Doğum gününde evlilik teklifi almıştı! 'Mutluluktan şakır şakır ağladım'
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
G.Saray'ın Konya kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 16:56
G.Saray Konya maçına hazır! G.Saray Konya maçına hazır! 16:27
Icardi G.Saray'a ihtar çekti mi? Resmi açıklama geldi! Icardi G.Saray'a ihtar çekti mi? Resmi açıklama geldi! 16:25
G.Saray'ın Konya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Konya kafilesi belli oldu! 15:54
Emrecan Uzunhan Antalya'ya imzayı attı! Emrecan Uzunhan Antalya'ya imzayı attı! 15:21
Beşiktaş istiyordu F.Bahçe kapıyor! Beşiktaş istiyordu F.Bahçe kapıyor! 15:14
Daha Eski
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı 14:49
Rapid Wien - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Rapid Wien - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 14:48
Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! 14:45
Pochettino ABD ile anlaştı! Pochettino ABD ile anlaştı! 14:27
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor! Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor! 14:11
Le Havre - PSG maçı ne zaman? Le Havre - PSG maçı ne zaman? 13:56