Trabzonspor tur aşkına! İşte Abdullah Avcı'nın Rapid Wien maçı 11'i

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. Temsilcimiz, ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet karşısında play-off bileti için mücadele edecek. Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Dev karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Bordo mavililer, ilk maçta istediği sonucu alamasa da rövanş öncesi tecrübesi ve kadro kalitesiyle Rapid Wien'e karşı galibiyet arayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de de bazı değişikliklere gidecek. Savunmada Savic'in yokluğunda Mendy, orta sahada ise Bardhi yerine Lundstram'ın forma giymesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın da ilk 11'de olacağı kaydedildi.

DEV HEYECAN A SPOR'DA

Avrupa Ligi'nde playoff yolunda kritik maçına çıkacak temsilcimiz Trabzonspor'un Rapid Wien ile oynayacağı rövanş mücadelesi A Spor'da olacak. Rapid Wien- Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası hem özel röportajlar hem de yorumlar futbolseverlerle buluşacak.

153. MAÇ

Temsilcimiz, Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.

97'NCİ MÜCADELE

Fırtına, Rapid Wien ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde 129 gol gördü.

COŞKULU KARŞILAMA

Avusturya'da Viyana Havalimanı'nda Trabzonspor kafilesini taraftarlar karşıladı. Havalimanına gelen taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da kafileyi karşılayıp teknik heyet ile futbolculara başarı diledi.

SON ANTRENMAN

Rapid Wien ile bu akşam karşılaşacak Trabzonspor, son antrenmanını maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas ve şut organizasyonları üzerinde duran takım, son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

DÖRDÜNCÜ SINAV

Karadeniz devi bu sezon Avrupa Ligi'nde 4'ncü maçına çıkacak. Bordo mavili ekip, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen temsilcimiz, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, bugünkü rövanş maçında turu geçmeye çalışacak. Bu sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Trabzonspor, kalesinde 1 gol gördü.

"SADECE DESTEK İSTİYORUM"

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi. Abdullah Avcı şunları söyledi: "5. maçımızı oynayacağız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Bunları hak etmiyorum. Trabzonspor Teknik Direktörü makamına saygısızlık. Mevlana'nın sözü var: 'Her şey üstüne gelip dayanamayacağın bir noktaya geldiğinde sakın vazgeçme, orası kaderinin değişeceği noktadır.' Bu takım çok iyi olacak. Zaman ve sabır istemiyorum. Sadece destek istiyorum."

"BAŞARI ODAKLIYIZ"

Okay Yokuşlu, Rapid Wien maçı öncesi konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Biz oyuncu grubu olarak başarıya odaklıyız. Ligin daha çok başındayız. Rapid Wien maçında alacağımız sonuçla birlikte umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. Bu kulüpte olmaktan, bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum" yorumunda bulundu.

İŞTE RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Rapid Wien: Hedl, Oswal, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Lundstram, Cihan, Vişça, Trezeguet, Draguş