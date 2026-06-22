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Haberler Güreş 665. Kırkpınar için geri sayıma geçildi!

665. Kırkpınar için geri sayıma geçildi!

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda geri sayım başladı. 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan kol bağlayacak. İşte tüm detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 11:31
665. Kırkpınar için geri sayıma geçildi!

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin ardından Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" da belli oldu. Onur Susuz, Süleyman Başar, Tanju Gemici, Serhat Elvan, Hasan Güzeller, Ünal Karaman, Tolga Turan ve Ali Yanatma ilave 8 başpehlivan listesinden adlarını 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yazdırdı. Söz konusu 8 başpehlivan, Kırkpınar'da 1. tur kuralarına 5. torbadan katılacak.

Kırkpınar'a doğrudan katılım hakkı elde eden başpehlivanlar ise şunlar:

Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz, Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdulrefik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara, Hamza Özkaradeniz.

Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl 31. sırada yer alan Osman Aynur, 45 yaş sınırına takıldığı için listeye 33. sıradaki Hamza Özkaradeniz dahil edildi.

Listedeki başpehlivanlar arasında 44 yaşındaki Recep Kara ve Serhat Balcı "en tecrübeli" güreşçiler, 24 yaşındaki Yıldıray Pala ise "en genç" isim olarak dikkati çekiyor.

Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a baş boyunda 19'uncu kez katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazanmıştı.

"SÜREKLİ ALTIN KEMER" TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş talimatında değişikliğe gidildi.

Buna göre 3 yıl art arda başpehlivanlık kazananların yanı sıra "farklı dönemlerde 5 kez birincilik alan başpehlivanlar" da altın kemerin daimi sahibi olacak.

Böylece bu yılki güreşler, Kırkpınar'da 4 birinciliği bulunan tecrübeli başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Recep Kara için ayrı bir önem taşıyor.

Ali Gürbüz veya Recep Kara, 655. Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanması durumunda altın kemerin daimi sahibi olacak.

Bu yıl mücadele edecek 40 başpehlivandan 8'i, daha önce Kırkpınar'da birincilik elde etti. Sarayiçi Er Meydanı'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 8 başpehlivan şöyle:

Başpehlivan Şampiyonluk sayısı
Ali Gürbüz 4 (2011, 2012, 2019, 2021)
Recep Kara 4 (2004, 2007, 2008, 2016)
Orhan Okulu 3 (2015, 2018, 2025)
Mehmet Yeşil Yeşil 2 (2009, 2010)
İsmail Balaban 2 (2013, 2017)
Yusuf Can Zeybek 2 (2023, 2024)
Mustafa Taş 1 (2022)
Fatih Atlı 1 (2014)

ALTIN KEMERİN SON DAİMİ SAHİBİ AHMET TAŞÇI

Kırkpınar'da 2023 ve 2024 yıllarının şampiyonu Yusuf Can Zeybek, geçen yıl kürsünün zirvesinde yer alamayarak altın kemerin ebedi sahibi olma şansını değerlendiremedi.

En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı. Altın kemer, böylece 29 yıldır daimi sahibine ulaşamadı.

Kırkpınarda "altın kemerin daimi sahibi" olmayı başaran başpehlivanlar ve şampiyonluk serileri şöyle:

Başpehlivan Seri
Ahmet Taşçı 2 kez (1990-1991-1992) (1995-1996-1997)
Hüseyin Çokal 1 kez (1982, 1983, 1984)
Aydın Demir 2 kez (1976, 1977, 1978)
Ordulu Mustafa Bük 1 kez (1966, 1967, 1968)

FEYZULLAH AKTÜRK FORMDA

Yağlı güreşte son dönemde adından sıkça söz ettiren Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'a bu yıl formda gidiyor.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin bu yıl geride kalan 4 etabının 3'ünü kazanan 27 yaşındaki Feyzullah, "altın kemerin favorileri" arasında yer alıyor.

Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Feyzullah, geçen yıl finale çıkmasına rağmen kazanamadığı altın kemeri, bu yıl kuşanmayı hedefliyor.

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