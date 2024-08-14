Trabzonspor, Rapid Wien maçının kamp kadrosunu duyurdu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak olan bordo mavili ekibin kamp kadrosu, kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
Açıklamaya göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.