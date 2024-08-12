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Kaptandan 2. dalya

Uğurcan, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla 200 maça çıkan üçüncü kaleci olurken, ikinci kez ‘dalya’ dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Kaptandan 2. dalya

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, dünkü Sivasspor maçıyla birlikte tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 200'üncü maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde bunu başaran üçüncü isim oldu. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla sahaya çıkan isim 385 kezle Şenol Güneş... Güneş'i 203 karşılaşmayla Onur Recep Kıvrak takip ediyor. Uğurcan, Kayserispor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında da forma giydiği takdirde Onur Kıvrak'ı geride bırakıp, ikinci sıraya yerleşecek. Öte yandan 28 yaşındaki kaleci, dünkü mücadelede yine formundaydı. Sezona çok iyi başlangıç yapan Uğurcan, dün alınan bir puanın da baş mimarlarından biriydi. Yüzde yüzlük üç net pozisyonda kalesinde devleşen tecrübeli eldiven, arkadaşlarına ve taraftarlarına güven vermeye devam ediyor.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Milli kaleci: "Hayırlı olsun. Kazanmak istiyorduk. İyi bir zeminde oynamadık. Futbol hata kaldırmıyor. Daha fazla odaklanmalıyız. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. Kafamızı kaldırıp Avrupa'da rövanşta turu geçmeliyiz."

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