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Stefano Denswil: Sivas'a karşı oynamak kolay değil

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Stefano Denswil dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:05
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Stefano Denswil: Sivas'a karşı oynamak kolay değil

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Stefano Denswil dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE STEFANO DENSWİL'İN AÇIKLAMALARI:

Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı. Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız.

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