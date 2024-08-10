Trabzonspor'un yıldız adayı: Arseniy Batagov

Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov'u Ukrayna'dan UA-Football'dan gazeteci Igor Semion, Fotomaç için değerlendirdi. İgor Semion şu ifadeleri kullandı: "Arseniy Batagov, Ukrayna'da çok iyi tanınan bir futbolcu. Ukrayna futbolunun en yetenekli defans oyuncularından biri. Ukrayna'nın 2024 Olimpiyat kadrosunda da yer aldı. Batagov, Zorya Luhansk'ın en önemli oyuncularından biriydi. Batagov'u Trabzonspor'a satan Zorya çok önemli bir maddi kazanç elde etti. Ukrayna'da devam etmeye sıcak bakıyordu ama kariyeri açısından yurt dışına açılmak da hedeflerinden biriydi."

ÇOK YETENEKLİ

22 yaşındaki Arseniy Batagov'un defans bölgesindeki eksi ve artılarını detaylandıran Ukraynalı gazeteci Igor Semion şu görüşü paylaştı: "Batagov; defansın merkezinde gerçekten çok yeteneklidir. Hava toplarına da hakim bir isim. Topu geriden oyuna iyi sokabiliyor. Defanstan topla çıkarken ilk pasları başarılıdır. Sahayı geriden iyi görür. Oyun görüşü çok iyidir. Zaman zaman savunmada rakibiyle birebir kaldığında zorluklar yaşayabiliyor. Halen daha gelişmekte olan bir futbolcu ama aynı zamanda problem çözebilen, sorumluluk almaktan çekinmeyen bir stoper."

TAKIMA HAZIR KATILIYOR

Arseniy Batagov, Ukrayna U23 Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldığı için Trabzonspor'a hazır katılacak. Hem fiziksel hem de antrenman ve maç temposu olarak eksiği bulunmayan Batagov, Ukrayna formasıyla Paris'te Irak, Arjantin ve Fas'a karşı forma giydi. Batagov'un Ukrayna A Milli Takımı'na da seçilmesi bekleniyor.

UKRAYNA'DA SON DAKİKA

Ukrayna basını, Arseniy Batagov'un Trabzonspor'a transferini son dakika olarak duyurdu. Sport24.ua, Ukrayna Premier Ligi'nin en yetenekli oyuncularından birinin Trabzonspor'a gittiği yazıldı. Artem Dovbyk ve Roman Yaremchuk'tan sonra Batagov'un Ukrayna futbolundaki en önemli transfer olduğu kaydedildi.

DEFANSİF ORTA SAHA DA OYNUYOR

Bordo mavililerde sol stoper için transfer edilen Arseniy Batagov, çok yönlü bir isim. Batagov, aynı zamanda defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.

GELİŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Batagov'un Trabzon'a geliş tarihi netleşmedi. Daha önce birçok kez oyuncunun gelişi ile alakalı program yapılsa da, Ukrayna'daki savaş durumu nedeniyle futbolcu ülkesinden ayrılamadı. Yapılan planlama doğrultusunda Polonya'dan Trabzon'a getirilmesi planlanan oyuncunun önümüzdeki günlerde geliş tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Takımıyla birlikte antrenman yaptığı için fiziksel anlamda bir eksikliği olmayan Batagov'un tüm lisans işlemleri tamamlandı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandı.