Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

Trabzonspor, Clermont kulübü ile bir süredir Muhammed Cham'ı kadrosuna katabilmek için görüşme halindeydi. Kulüp, sonuç alınamayan görüşmeler sonunda yönünü İskoçya'ya çevirdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'dan bir yönetici, özel bir uçak ile Glasgow'a gitmiş ve İngiliz oyuncu için görüşmeler gerçekleştirmiş. İşte o oyuncu...