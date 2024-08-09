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Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

Trabzonspor, Rangers'ta forma giyen oyuncuyu takıma katabilmek için görüşmelere başladı! Fırtına, Clermont kulübü ile yaptıkları Muhammed Cham görüşmelerinden sonuç alamayınca yönünü İskoçya'ya çevirdi. İşte o futbolcu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 15:22
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Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

Trabzonspor, Clermont kulübü ile bir süredir Muhammed Cham'ı kadrosuna katabilmek için görüşme halindeydi. Kulüp, sonuç alınamayan görüşmeler sonunda yönünü İskoçya'ya çevirdi.

Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'dan bir yönetici, özel bir uçak ile Glasgow'a gitmiş ve İngiliz oyuncu için görüşmeler gerçekleştirmiş. İşte o oyuncu...

Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

10 numara bölgesi için düşünülen oyuncunun adı Todd Cantwell. 26 yaşındaki oyuncu İskoçya'da Rangers formasını giyiyordu. Mükemmel oyun görüşü ve bitiriciliği nedeniyle "kadife bilekli 10 numara" olarak bilinen İngiliz oyuncu, Rangers ile bağlarını kopardıktan sonra Trabzonspor'a önerildi.

Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...

Gelen bilgilere göre bordo mavili yönetici görüşmeye gittikten birkaç saat sonra Türkiye'ye dönmüş ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirtmiş. Transferin kısa süre içerisinde resmileşeceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Cantwell, takımına 8 gol ve 7 asist katkısı sunmayı başarmıştı.

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