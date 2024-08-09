Trabzonspor'a 10 numara transfer! Todd Cantwell...
Trabzonspor, Rangers'ta forma giyen oyuncuyu takıma katabilmek için görüşmelere başladı! Fırtına, Clermont kulübü ile yaptıkları Muhammed Cham görüşmelerinden sonuç alamayınca yönünü İskoçya'ya çevirdi. İşte o futbolcu...
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Gelen bilgilere göre bordo mavili yönetici görüşmeye gittikten birkaç saat sonra Türkiye'ye dönmüş ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirtmiş. Transferin kısa süre içerisinde resmileşeceği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Cantwell, takımına 8 gol ve 7 asist katkısı sunmayı başarmıştı.
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