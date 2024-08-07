Trabzonspor haberleri: Batagov'da işlem tamam

Trabzonspor ransferde bir bomba daha patlattı. Bordo- mavililer, uzun süredir peşinde olduğu sol stoper Arseniy Batagov için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki genç stoper için Zorya Luhansk'a yaklaşık 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Ukrayna Milli Takımı ile 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Batagov da Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdi. Son detayların tamamlanmasının ardından Arseniy Batagov, resmi sözleşmeye imza atacak. Yarın Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçına çıkacak olan Karadeniz temsilcisi, Batagov'u UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor

OLUMLU RAPOR GELDİ

Karadeniz devinde Arseniy Batagov transferinde scout ekibinin raporu etkili oldu. 22 yaşındaki futbolcunun transferinde scout ekibinden gelen raporların olumlu olması bordo-mavili yönetimi harekete geçirdi. Teknik heyetten de tam not alındı.