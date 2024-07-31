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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavililer ayrıca yapılan sözleşme şartlarını da KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:35 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 22:15
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Okay Yokuşlu'nun kulübe kesin transferi konusunda West Bromwich ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 650 bin avronun üç taksitte ödeneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 46 milyon 37 bin 500 lira garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 51 milyon 75 bin lira garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 56 milyon 112 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027-2028 futbol sezonunda 61 milyon150 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcunun brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

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