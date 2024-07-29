Haberler Trabzonspor 5 transfer daha

5 transfer daha

8 takviye yapan Karadeniz devi, iki forvet, iki orta saha ve bir stoper transferi daha yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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5 transfer daha

Fırtına, şu ana kadar bir sağ stoper (Savic), bir sağ bek (Malheiro), bir sol bek (Barisic), iki orta saha (Lundstram, Ozan), iki kanat (Cihan, Nwakaeme) ve bir forveti (Draguş) kadrosuna kattı. Yönetim; iki forvet, iki orta saha ve bir stoper için de çalışıyor. Forvete görüşülen isimler Paul Onuachu ile Wout Weghorst. İki oyuncu için de ciddi rakamlar gözden çıkarılmış durumda. Okay Yokuşlu için West Bromwich ve Muhammed Cham için de Clermont ile görüşmeler sürüyor. Sol stopere Watford forması giyen Hoedt için ikna çalışmaları sürüyor. Bu oyuncu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli öneren Trabzonspor, teklifin kabul edilmesini bekliyor.

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