Ruzomberok - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkan bordo mavililer deplasmanda galip gelerek avantajı elde etmek istiyor. MFK Futbol Stadı'ndaki karşılaşmayı Alman hakem Bastian Dankert yönetiyor.

Ruzomberok - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

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MAÇIN GOLÜ

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150. SINAV

Ruzomberok ile karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıktı. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 190 kez havalandırdı, kalesinde ise 205 gol gördü.

24 FUTBOLCU YER ALDI

Kafilede şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Muhammed Taha, Onuralp, Malheiro, Arif, Eren, Ali Şahin, Baniya, Denswil, Lundstram, Salih, Ozan, Mendy, Bardhi, Kerem, Umut Güneş, Vişça, Orsic, Cihan, Trezeguet, Nwakaeme, Draguş, Enis, Umut Bozok."

İKİNCİ SLOVAK

1996-97 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşan bordo-mavililer deplasmanda 2-1 yenilirken, sahasında 4-1 kazanarak tur atlamıştı.

TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona, 1994-95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

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AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Fırtına, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıktı. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz devi, 35 kez yenildi. Bu periyotta 127 gol attı; 128 gol yedi.