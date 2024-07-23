Haberler Trabzonspor Geldi: Pedro Malheiro

Geldi: Pedro Malheiro

Karadeniz devi, gizli bir operasyonla Trabzon’a getirdiği 23 yaşındaki sağ beki bugün KAP’a bildirecek. Pedro Malheiro, bu sezonki yedinci transfer olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Geldi: Pedro Malheiro

Ani bir kararla ayrılan Meunier yerine transfer edilecek olan Pedro Malheiro, gizli bir operasyonla Trabzon'a getirilmişti. Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşan bordo-mavililer, kulübü Boavista'yla da el sıkıştı. Kulüpler arasında sadece bazı evrakların imzalanması kaldı. Bugün bu transferin resmiyet kazanacağı ve KAP'a gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi. 23 yaşındaki Portekizli sağ bek, geçen sezon 25 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Pedro, Trabzonspor'un yaz dönemindeki 7. transferi olacak. Fırtına daha önce Nwakaeme, Lundstram, Barisic, Draguş, Cihan Çanak ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.

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