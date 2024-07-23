Geldi: Pedro Malheiro

Ani bir kararla ayrılan Meunier yerine transfer edilecek olan Pedro Malheiro, gizli bir operasyonla Trabzon'a getirilmişti. Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşan bordo-mavililer, kulübü Boavista'yla da el sıkıştı. Kulüpler arasında sadece bazı evrakların imzalanması kaldı. Bugün bu transferin resmiyet kazanacağı ve KAP'a gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi. 23 yaşındaki Portekizli sağ bek, geçen sezon 25 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Pedro, Trabzonspor'un yaz dönemindeki 7. transferi olacak. Fırtına daha önce Nwakaeme, Lundstram, Barisic, Draguş, Cihan Çanak ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.