Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da gündeme ve transfere dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Onuachu transferini önümüzdeki hafta bitirmek istiyoruz. B planımızda var ama ikisini birden de alabiliriz. Dünyaca ünlü bir yıldız santrforla görüşüyoruz.

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Uğurcan şu an kampta. Bu formayı giymekten gurur duyan bir isim. Uğurcan'ın Avrupa'da forma giyme hayali var ama şuan böyle bir teklif yok.