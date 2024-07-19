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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da gündeme ve transfere dair açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 19:18 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 19:25
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da gündeme ve transfere dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Onuachu transferini önümüzdeki hafta bitirmek istiyoruz. B planımızda var ama ikisini birden de alabiliriz. Dünyaca ünlü bir yıldız santrforla görüşüyoruz.

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

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