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TRABZONSPOR HABERLERİ: Meunier giderse hedef Karsdorp

Devre arasında Trabzonspor'a gelen Meunier, 20 Temmuz’a kadar istediği takıma gidebilir. Bu ayrılık gerçekleşirse Fırtına, Roma’nın sağ beki Rick Karsdorp için hamle yapacak. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Meunier giderse hedef Karsdorp

Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonun devre arasında tek transfer yapmış, Thomas Meunier'i almıştı. 32 yaşındaki sağ bek, Fırtına'da kısa sürede 7 asist yapmış ve kariyer rekoru kırmıştı. Belçikalı savunmacı ile ilgili sürpriz gelişmeler var. EURO 2024'te olduğu için izin verilen Menuier'in ismi birçok takımla anılıyor. Ayrıca Trabzonspor ile yaptığı anlaşmaya göre 20 Temmuz'a kadar takımdan ayrılabileceğine yönelik serbest kalma maddesi var. Tecrübeli futbolcu, Abdullah Avcı'ya "18 Temmuz'da döneceğim" dese de yönetim her ihtimali değerlendiriyor.

16 MILYON EURO'YA ALDILAR

Karadeniz devinin kurmaylarının Roma'nın sağ bek Rick Karsdorp'u takibe aldığı belirtiliyor. Meunier geri gelirse hamle yapılmayacak. Ancak ayrılırsa teklif sunulacak. 29 yaşındaki savunmacı geride kalan sezon İtalya ekibinin formasını 28 maçta giydi. Hollandalı sağ bek, bu karşılaşmalarda 3 asist üretti. Sağ kanatta da oynayabilen Karsdorp'un Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Piyasa değeri 5 milyon euro olan yıldız, Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez oynadı. Karsdorp, 2017-18'de 16 milyon euro'ya Roma'ya gitmişti.

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