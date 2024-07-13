Haberler Trabzonspor Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:42
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Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı 14 Temmuz Pazar saat 15:00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

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