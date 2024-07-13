Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı 14 Temmuz Pazar saat 15:00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.