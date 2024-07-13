Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Trabzonspor'a ziyaret

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, sezon öncesi hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'un kampını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, eşi Ekrem Ekşioğlu ve oğluyla birlikte Trabzonspor'un kampını ziyaret ederek teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

Abdullah Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve aynı zamanda eski futbolcu olan Ekrem Ekşioğlu'na teşekkür etti.

Görüşmenin devamında ise Abdullah Avcı, Büyükelçi Ekşioğlu'na oyuncular tarafından imzalanan bordo-mavili forma hediye etti.

Büyükelçi Ekşioğlu, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.