Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda...

TRABZONSPOR HABERİ: Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yıldız ismi Ozan Tufan, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Tufan, "Abdullah Avcı ile konuştuğumuzda zaten şöyle bir şey söyledi: "Ben seni transfer etmek istiyorum. Bir transfer değil, senin 5-6 mevkide oynama özelliğin olduğu için sanki 5-6 transfer yapıyormuşum gibi olacak" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 11:19
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ: Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda...

Trabzonspor'un Hull City'den yeni transferi Ozan Tufan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN BENDEN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bordo-mavili takıma katılmasıyla ilgili konuşan Ozan Tufan "Hedefleri olan büyük bir takımda, büyük bir camiadayım. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum. Trabzon şehrine, yöneticilerine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Bana bu kulüpte oynama şansı verdikleri için teşekkür ederim. Abdullah Avcı ile daha konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Camianın benden beklentileri büyük. Kendi potansiyelime ve yeteneklerime güveniyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Kendime güveniyorum." dedi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'İN SÖZLERİ ÖNEMLİYDİ"

Hull City'den takım arkadaşı olan Trabzonspor'un eski futbolcusu Abdulkadir Ömür ile görüşmesini aktaran Ozan Tufan "Abdüş çok sevdiğim, beğendiğim bir kardeşim. Onunla beraber forma şansı bulduk. Ama onunla öyle bir görüşmem olmadı. Ben kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olduğunda o beni aradı. Ben de ona transfer fikirlerimi söyledim. O da "senin için iyi olabileceğini, tekrar milli takıma seçileceğini, Trabzonspor'u hedeflediği yere getirebileceğini" söyledi. Benim için önemliydi, onun için ona da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEMEK ÜZÜCÜ"

A Mili Takım'la ilgili soruları yanıtlayan Ozan Tufan "Tabii ki milli takım hayalim var. Ben de o duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bu konuda bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapıp tekrar seçilmek istiyorum. Milli Takım'a seçilmemek üzücü. Bugün geldikleri yer hepimizi mutlu etti. İnşallah bir sonraki kamp döneminde ben de orada olurum." açıklamasını yaptı.

"ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ ETKİLEDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklama yapan Ozan Tufan "Abdullah Avcı ile konuştuğumuzda zaten şöyle bir şey söyledi: "Ben seni transfer etmek istiyorum. Bir transfer değil, senin 5-6 mevkide oynama özelliğin olduğu için sanki 5-6 transfer yapıyormuşum gibi." O cümleler beni etkiledi. Bende o yeteneklere sahibim. Şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum." dedi.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ FARK

Türkiye ile İngiltere'yi kıyaslaması istenen Ozan Tufan "İngiltere'de antrenman ve maç temposu, Türkiye Ligi'nin üzerinde diyebilirim. Ancak Türkiye Ligi gelişme sürecinde... Zor bir lig, zor deplasmanlar var." yorumunu yaptı.

"BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"

29 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak "Gerçekten böyle bir karşılama beklemiyordum. Sonuçta daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. Buraya geldiğimde beni gönüllerine, bağırlarına bastı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Trabzon şehrinde, beni havalimanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 TEMMUZ 2024 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Haliç Köprüsü'nde asfalt trafiği! Çalışma ne zaman bitecek?
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede
Dünya yıldızları bedava!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızları bedava!
Fırtına'da gözler Szalai'de!
SEYAHATSEVER PROJESİ başvuruları başladı! Seyahatsever Projesi Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?
EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler
SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 11:19
12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 11:19
Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... 11:18
İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? 11:16
F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak 11:05
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 10:51
Daha Eski
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 10:45
Venezuela - Kanada maçı ne zaman? Venezuela - Kanada maçı ne zaman? 10:03
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 09:48
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak 09:46
Messi kaçırdı Arjantin kazandı! Messi kaçırdı Arjantin kazandı! 09:09
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 09:03