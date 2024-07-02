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Trabzonspor’da oyunculara dayanıklılık testi yapıldı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Bordo-mavililer gruplar halinde dayanıklılık testine tabi tutuldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 15:51
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Trabzonspor’da oyunculara dayanıklılık testi yapıldı!

Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık testinden de geçti.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Macaristan'ın Szeged şehrinde bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dört grup halinde dayanıklılık testinden geçti. Oldukça tempolu geçen dayanıklılık testinde oyuncular büyük efor sarf etti. Zaman zaman yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oluşu dikkat çekti.

Bu sabah yapılan antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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