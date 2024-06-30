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Trabzonspor Nwakaeme transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a geri döndü. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 21:09 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 21:18
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Trabzonspor Nwakaeme transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayı

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yapılan resmi açıklamada, Nwakaeme'nin sözleşme detayları da duyuruldu.

İşte o açıklama...

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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