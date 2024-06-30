Trabzonspor Nwakaeme transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayı

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yapılan resmi açıklamada, Nwakaeme'nin sözleşme detayları da duyuruldu.
İşte o açıklama...
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."