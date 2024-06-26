1 günde 55 bin forma

Trabzonspor, sosyal medya hesabı üzerinden "Şimdi inadını gösterme zamanı" ifadelerini kullanarak, hediye forma challenge başlattığı, "Dünyanın en güzel renklerine sahip #İnatçıFormalar'ımızı giymeyen kalmasın diye #Hediye- FormaChallenge'ını başlatıyoruz" denilen paylaşım sonrası ilk adımı yöneticiler attı. Başkan Ertuğrul Doğan 6161 formayla kampanyaya en fazla destek veren isim olurken, başkan yardımcısı Nevzat Kaya 4961 ile Doğan'ı takip etti. Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı da 2 bin forma aldı. Başkan Doğan dün akşam A Spor'da, "Şu ana kadar 55 bin forma satıldı. Bunun artarak devam edeceğini biliyorum" dedi.

CAMİAYA FORMA ÇAĞRISI

Kulüp, camiayı yeni sezon forması almaya davet etti. Trabzonspor'un açıklamasında, "Bu camia; birlik olduğunda karşısında hiçbir gücün duramadığını defalarca ispat etti. Şimdi; tüm Trabzonsporluları tek yürek olmaya takımına destek çıkmak için #HediyeFormaChallenge'a katılmaya davet ediyoruz. Özellikle; camiamızın önde gelen isimlerini ve kıymetli iş insanlarını bu kampanyaya destek çağrısında bulunuyoruz. Şimdi kenetlenme ve birlikte yeni zaferlere yelken açma zamanı" ifadelerine yer verildi.