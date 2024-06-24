TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Gigot heyecanı!

Transfer dönemi resmen başlamadan bombaları patlatan Trabzonspor yönetiminin durmaya niyeti yok. Karadeniz devi, 7. takviye olarak Samuel Gigot'u bitirmek istiyor. Marsilya kulübü ile anlaşmaya varan ve ardından Fransız stoper ile masaya oturan Karadeniz devi, bu transferi çok kısa bir süre içinde sonuçlandırmak istiyor. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisi ile ilgilenen diğer kulüplerle görüştükten sonra bir karar vermek istediğini bildirmişti. Bordo-mavililer, bu hafta içinde futbolcudan olumlu yönde bir cevap almayı ve imzaları atmayı planlıyor.

YEDİNCİ TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM

Şu ana kadar 6 transferi bitiren Fırtına'da, Gigot öncelikli hedef. Marsilya kulübüyle 3 milyon euro civarı bonservis bedeli karşılığında uzlaşan Fırtına, 30 yaşındaki savunmacıyla pazarlıkları sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sezonundan beri istediği Gigot, transferde ilk kez Trabzonspor'a bu kadar yakın. 1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere 33 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 bin 761 dakika sahada kaldı. 3 de gol atan Gigot'un piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.