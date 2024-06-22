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TRANSFER HABERLERİ: Gigot Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor Marsilya'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya artık çok yaklaştı. Bordo-mavililer, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoper için Marsilya ile yapılan pazarlıklarda amacına ulaştı. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Gigot Trabzonspor'a geliyor

İlk yapılan görüşmede yüksek bonservis beklentisi içerisinde olan Fransız ekibinin Trabzonspor'un ısrarcı tavrı karşısında direnemediği ve transfere onay verdiği belirtiliyor. Fırtına'nın Marsilya'nın bonservis beklentisini 3 milyon euro'ya kadar çektiği kaydedilirken, oyuncuyla görüşmeler de başladı. Kariyerinde Gent, Spartak Moskova ve Marsilya formaları giyen deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon Lique 1'de 21 maçta forma giyerken 3 golle takımına katkı verdi.

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