TRANSFER HABERLERİ: Gigot Trabzonspor'a geliyor

İlk yapılan görüşmede yüksek bonservis beklentisi içerisinde olan Fransız ekibinin Trabzonspor'un ısrarcı tavrı karşısında direnemediği ve transfere onay verdiği belirtiliyor. Fırtına'nın Marsilya'nın bonservis beklentisini 3 milyon euro'ya kadar çektiği kaydedilirken, oyuncuyla görüşmeler de başladı. Kariyerinde Gent, Spartak Moskova ve Marsilya formaları giyen deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon Lique 1'de 21 maçta forma giyerken 3 golle takımına katkı verdi.