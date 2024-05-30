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TRANSFER HABERİ - Onuachu resti çekti! "Ya Trabzonspor ya da..."

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Premier Lig’e çıkan Southampton’un göndermek istediği Nijeryalı, “Ya burada kalırım ya Trabzon’a giderim” dedi. İngiliz yönetimi artık kiralama teklifini düşünmeye başladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Onuachu resti çekti! "Ya Trabzonspor ya da..."

Trendyol Süper Lig'i 67 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, son yıllarda bordo-mavili takıma en çok gol katkısı sağlayan isim oldu. Ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp, takımının en golcü oyuncusu olan 29 yaşındaki yıldızın kiralık sözleşmesi sona ermişti. Karadeniz devi, 2.01 boyundaki forvet ile yola devam etmek için girişimlerini sürdürse de Southampton'ın Premier Lig'e yükselmesi işleri karmaşık bir hale getirmişti. İngiliz ekibi, Onuachu'nun yeniden kiralanmasına sıcak bakmadı. Hatta Premier Lig'de bu futbolcuyla yola devam edebileceğine yönelik haberler geldi.

KESİNLİKLE KALMAK İSTİYOR

İngiliz ekibi, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak istediği için 30 yaşındaki forveti geri almama kararı aldı. Bordo- mavililer, Southampton'un bu kararından sonra 2.01 boyundaki yıldızın kalışı için umutlandı. Nijeryalı golcü de Trabzonspor'da kalmak istediğini ve başka bir kulübe gitmek istemediğini resmen iletti. "Ya Southampton'a dönerim, ya da Trabzonspor'da devam ederim" şeklinde net bir rest çekti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun durumuyla ilgili olarak hem satış hem de kiralama şartlarını görüşmek üzere temsilcilerini görevlendirdi. Kulüp, daha önce satıştan başka teklifleri kabul etmeyen Southampton'un yeniden kiralama formülüne sıcak bakmaya başladığını belirtti.

SÖRLOTH'U SOLLADI

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geçti. Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0.70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0.71 ortalama elde etti. Nijeryalı santrfor, son 4 sezon içindeki golcülere bakıldığında 15 gol ile Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Alexander Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı.

TARAFTARLAR YÖNETİME ÇAĞRI YAPIYOR

Bordo-mavili taraftarlar da Onuachu'nun kalması için yönetime sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj paylaşımı yapıyor. Sık sık Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren kule, bordo mavili formayı giymeye devam etmek istediğini birkaç kez açıkladı.

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