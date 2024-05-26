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Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı izle | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Ankaragücü karşılaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:30
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Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı izle | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Sowe

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