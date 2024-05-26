Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı izle | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Sowe