Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanma başarısı gösterdi. Fırtına, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

DOĞAN'IN İLK KUPASI OLACAK

Fırtına'nın kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetimin ilk kupası olacak. Yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bugün mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği başkanlık görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.

16 GOL ATTI, 5 YEDİ

Karadeniz devi, kupada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırarak 2.66 gol ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme 4 sene şansı vermedi.

KUPA GOLCÜSÜ FOUNTAS

Fountas BORDO mavililerin kupada en golcü oyuncusu, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas oldu. Ligde 28 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Fountas, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı.

4 SENE ŞANSI VERMEDİ. SONRA TEKRAR

En son 2019- 2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı beşinci eleme turunda, 2021-22'de yarı finalde, 2022- 23'te de çeyrek finalde elenmiş ve taraftarını üzmüştü.

ÇIKTIĞI SEZONDA SİFTAH

Bordo mavili takım, ilk kez 1976- 77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde etmişti. Karadeniz devi, 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991- 92'de Bursa, 1994- 95'te G.Saray, 2002-03 ve 2003- 04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanya karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

33 YIL SONRA YENİDEN

Fırtına ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek. VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordomavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak. En son 1989- 90'da finalde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

BU KEZ KESİNLİKLE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde iki kez Türkiye Kupası finalinde mücadele etti. 5 Mayıs 2011'de Kayseri'de, Beşiktaş ile normal süresi 2-2 sonuçlanan karşılaşmayı penaltılar sonrası 6-5 kaybetmişti. Avcı'nın takımı, 2016-17'de ise normal süresi 0-0 biten maçta da Konya'ya penaltılar sonucu