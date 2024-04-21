Haberler Trabzonspor Draguş apronda

Draguş apronda

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Denis Draguş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Rumen forvet, Trabzonspor kulübü yetkililerine sezon sonunda bordo-mavili formayı giyme yönündeki istediğini belirtmişti. Yapılan olumlu görüşmelerin ardından Draguş'un yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Yetkili menajerin burada kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek transfere son şeklini vermesi bekleniyor. Bonservisinin bulunduğu Standard Liege, Draguş için 3 milyon euro istiyor. Bordo- mavililer, bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Draguş apronda
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Denis Draguş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Rumen forvet, Trabzonspor kulübü yetkililerine sezon sonunda bordo-mavili formayı giyme yönündeki istediğini belirtmişti. Yapılan olumlu görüşmelerin ardından Draguş'un yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Yetkili menajerin burada kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek transfere son şeklini vermesi bekleniyor. Bonservisinin bulunduğu Standard Liege, Draguş için 3 milyon euro istiyor. Bordo- mavililer, bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
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