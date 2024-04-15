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Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda giydiği, çubuklu formanın tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 14:55 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 15:19
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Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran hayatını kaybetti

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız, hayatını kaybetti.

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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