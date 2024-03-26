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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanma kararına yapılan itiraz Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Hakimliği’nce reddedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 12:23
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 5 taraftarın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Olaylara polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

5 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL

Olaylara ait çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORANTISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KARARA İTİRAZ

Şüphelilerin avukatları, Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu. Müvekkillerinin, Fenerbahçeli futbolcularca darbedildiğini ve olayın mağduru olduklarını belirten avukatlar, hakimliğe sundukları itirazlarında; bahse konu suçun hapis cezası karşılığı olmadığı, bu nedenle verilen tutuklama kararının da orantısız olduğunu belirtti. Hakimlik, itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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