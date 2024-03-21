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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası tutuklamalara avukatlardan 'siyah çelenk'li tepki

Trabzon Barosu'ndan bir grup avukat, adliye önüne siyah çelenk bırakarak, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklamalara tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:18
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası tutuklamalara avukatlardan 'siyah çelenk'li tepki

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Trabzon Barosu'ndan bir grup avukat, Trabzon Adalet Sarayı girişine 'Sadece adalet bekliyoruz' yazılı siyah çelenk bırakarak, tutuklama kararını protesto etti. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın'ın da yer aldığı avukat grubu, açıklama yapmayarak, sessizce bir süre bekledikleri adliyeden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

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