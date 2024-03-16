Trabzonspor derbi sever!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da nefesler tutulmuş durumda. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar alması dikkat çekiyor. Karadeniz Fırtınası, deneyimli teknik adamın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 17 kez karşılaştı.

GALATASARAY ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor, 17 derbide 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde söz konusu üç büyük kulüple Trabzon'da oynadığı maçlarda ise en fazla Fenerbahçe'yi yendi. Trabzonspor, Galatasaray'a karşı Papara Park'ta çıktığı 4 maçta 2 beraberlik 2 yenilgi alırken, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı iç sahada sadece 1 maça çıkıldı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

EN FAZLA FENER'İ YENDİ

Fırtına, Fenerbahçe'ye karşı Abdullah Avcı yönetiminde sahasında çıktığı 3 maçta ise 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarılacivertlilere karşı deneyimli teknik adam yönetimindeki tek yenilgisini 2020-21 sezonunda 1-0'lık skorla alan bordomavililer, son iki yılda oynadığı maçları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu periyotta 5 gol atıp kalesinde 1 gol gören Trabzonspor, yarın akşamki maçı da kazanarak bu seriyi sürdürmek istiyor.

26 SENELİK HASRET BİTTİ

Karadeniz devi, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken, sadece Fenerbahçe'yi yendi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu dönem oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı. Karadeniz devi, son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.