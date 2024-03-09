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Trezeguet boş geçmeyecek

Trabzonspor'da son haftalarda Trezeguet, performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta turu getiren gole imza atan Mısırlı sol kanat, Trendyol Süper Lig'de ise Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında attığı 1'er golle önemli katkı sağlamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Trezeguet boş geçmeyecek

Trabzonspor'da son haftalarda Trezeguet, performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta turu getiren gole imza atan Mısırlı sol kanat, Trendyol Süper Lig'de ise Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında attığı 1'er golle önemli katkı sağlamıştı. Geçen hafta 3-1 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasında vasat bir görüntü sergileyen ve skor katkısı yapamayan 29 yaşındaki futbolcu, bugün Karagümrük filelerini sarsarak yeni bir gol serisi başlatmak istiyor.

16 PUAN KAZANDIRDI

Bordo-mavili takım, Trezeguet'nin golle buluştuğu maçları kaybetmedi. Bu sezon ligde 7, kupada ise 1 kez fileleri sarsan Mısırlı futbolcu, söz konusu gollerin 6'sını deplasmanda 2'sini ise Papara Park'ta attı. Trabzonspor, 29 yaşındaki yıldızın gol attığı maçlarda 16 puan elde etti.

TREZEGUET'NİN GOLLERİ

Sivasspor 3-3 1 gol 1 puan

Gaziantep 3-1 2 gol 3 puan

İstanbul 3-0 HÜK 1 gol 3 puan

Hatayspor 2-0 1 gol 3 puan

Pendikspor 2-0 1 gol 3 puan

Adana Demir 1-0 1 gol 3 puan

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