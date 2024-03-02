En son 2022’de yaşamıştı

Bu sezon Abdullah Avcı ile Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 10 maçın ikisini kaybeden Trabzonspor (5G, 3B), bu dönemdeki iki mağlubiyetini de gol atamadığı karşılaşmalarda yaşadı. (0-2 vs Beşiktaş & 0-1 vs Rize). Ligde son 3 karşılaşmasını gol yemeden kazanan ve bu sezon ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalayan Fırtına, üst üste 4 galibiyet aldığı son süreci Ocak-Şubat 2022'de yaşadı (5G).

SADECE KASIMPAŞA GEÇTİ

Bu yıl ligde girdiği net gol pozisyonlarını Trabzonspor'dan (%54.4; 25/46) daha büyük kısmını gole çeviren tek takım K.Paşa (%54.5; 24/44). F.Bahçe (119) ve G.Saray'ın (104) ardından en fazla net şans yakalayan ekip olan Alanya (62) ise G.Antep FK'nın (%28.6) ardından bu fırsatların en düşük kısmından yararlanabilen ekip konumunda (%30.7; 19/62).