Haberler Trabzonspor En son 2022’de yaşamıştı

En son 2022’de yaşamıştı

Bu sezon Abdullah Avcı ile Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 10 maçın ikisini kaybeden Trabzonspor (5G, 3B), bu dönemdeki iki mağlubiyetini de gol atamadığı karşılaşmalarda yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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En son 2022’de yaşamıştı

Bu sezon Abdullah Avcı ile Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 10 maçın ikisini kaybeden Trabzonspor (5G, 3B), bu dönemdeki iki mağlubiyetini de gol atamadığı karşılaşmalarda yaşadı. (0-2 vs Beşiktaş & 0-1 vs Rize). Ligde son 3 karşılaşmasını gol yemeden kazanan ve bu sezon ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalayan Fırtına, üst üste 4 galibiyet aldığı son süreci Ocak-Şubat 2022'de yaşadı (5G).

SADECE KASIMPAŞA GEÇTİ

Bu yıl ligde girdiği net gol pozisyonlarını Trabzonspor'dan (%54.4; 25/46) daha büyük kısmını gole çeviren tek takım K.Paşa (%54.5; 24/44). F.Bahçe (119) ve G.Saray'ın (104) ardından en fazla net şans yakalayan ekip olan Alanya (62) ise G.Antep FK'nın (%28.6) ardından bu fırsatların en düşük kısmından yararlanabilen ekip konumunda (%30.7; 19/62).

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