Trabzonspor'da kanatlar uçurur

Yeni transfer Meunier'in üst üste üç maçta yaptığı asistler sonrası Avcı, antrenmanda kanat oyuncularına daha fazla orta yapmalarını söylüyor. Bu konuda Visca, Bardhi, Pepe, Trezeguet, Eren ve Meunier'in sorumluluk almasını söyleyen Avcı, forvet oyuncularına da fırsatları iyi değerlendirmelerini ifade ediyor.

TREZEGUET MEVSİMİ

Fırtına'nın üst üste 3 galibiyet aldığı süreçte bu 3 karşılaşmanın hepsinde gol atan Trezeguet, Mısır Milli Takımı'ndaki performansı da hesaba katıldığında müthiş bir dönem geçiriyor. 29 yaşındaki yıldız, hem ülkesinde hem de Trabzon formasıyla çıktığı son 16 resmi maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.