TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile eşleşti. Mücadele Ankara'da oynanacak. Kura çekiminin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Bizim bu sene hedefimiz kupayı almak. Onun için turları geçip inşallah finali de kazanıp kupayı müzeye getirmek istiyoruz. Son 16 turuna kalan takımlara da başarılar diliyorum. Galatasaray karşısında aldığımız yenilgi nedeniyle camiadan ve taraftarlardan özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Ancak hemen toparlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ANTHONY NWAKAEME GELMEYE HAZIR

Kaya, yapılacak transferler için de açıklamalarda bulundu: "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimimiz transferler için çalışıyor. Şu an için açıklama yapamam. Ama dediğim gibi uğraşıyoruz ve bittiği zaman bunu paylaşacağız." Karadeniz devi ilk transfer için Nwakaeme'yi bitirmek istiyor. 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllığına anlayan yönetim, Al-Fayha'nın inadını kırmaya çalışıyor. Arabistan ekibi, 6 aylık sözleşmesi kalan yıldız için bir miktar bonservis bedeli istiyor. Bordo mavililer ise bu işi bonservissiz çözmeyi hedefliyor. Temaslar devam ediyor.