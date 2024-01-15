Fountas’tan ligde siftah

Fırtına dün Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devinin golünü Fountas attı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri sarsan Yunan futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum ağlarını havalandırmıştı. Fountas'ın Antalyaspor maçında kaydettiği gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. 28 yaşındaki sol kanat, bir lig karşılaşmasında 6 ay sonra gol sevinci yaşadı. Fountas son golünü 09.07.2023'te D.C. United forması giyerken İnter Miami CF karşısında atmıştı.