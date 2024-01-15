Haberler Trabzonspor Fountas’tan ligde siftah

Fountas’tan ligde siftah

Fırtına dün Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devinin golünü Fountas attı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri sarsan Yunan futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum ağlarını havalandırmıştı. Fountas'ın Antalyaspor maçında kaydettiği gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. 28 yaşındaki sol kanat, bir lig karşılaşmasında 6 ay sonra gol sevinci yaşadı. Fountas son golünü 09.07.2023'te D.C. United forması giyerken İnter Miami CF karşısında atmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fountas’tan ligde siftah

Fırtına dün Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devinin golünü Fountas attı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri sarsan Yunan futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum ağlarını havalandırmıştı. Fountas'ın Antalyaspor maçında kaydettiği gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. 28 yaşındaki sol kanat, bir lig karşılaşmasında 6 ay sonra gol sevinci yaşadı. Fountas son golünü 09.07.2023'te D.C. United forması giyerken İnter Miami CF karşısında atmıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi...
Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli!
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok"
Fırtına 1 puana razı oldu!
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER OCAK 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 15 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 15 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Fenerbahçe Beko tek attı Fenerbahçe Beko tek attı 01:42
Çorum uzatmada Çorum uzatmada 01:41
Gençler yakalandı Gençler yakalandı 01:39
Körfez’e Manisa freni Körfez’e Manisa freni 01:38
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! 01:27
Daha Eski
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! 01:27
Antalyasporlu Jehezkel gözaltına alındı! Antalyasporlu Jehezkel gözaltına alındı! 01:05
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 00:45
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 00:45
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:42