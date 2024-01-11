Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI izle! Trabzonspor Samsunspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan mücadeyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Bordo-mavililer, saha ve seyirci avantajıyla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Samsunspor: Okan, Soner, Satka, Alim, Mustafa, Bennasser, Taylan, Muhammed, Holse, Emre K., Mouandilmandji

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da Samsunspor karşılaşmasında 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülkesinin milli takımlarında bulunuyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat.