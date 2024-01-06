Haberler Trabzonspor Gözler Onuachu'da

Gözler Onuachu'da

Süper Lig'de 17 maçta 30 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'sini ayakla, 9'unu ise kafayla atarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Onuachu'da

Geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçın 6'sından galip ayrılan bordo-mavililerde Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ise 4'ü kafa toplam 8 golüyle takımın en skoreri oldu. Karadeniz devinin bugünkü Ankaragücü maçındaki en büyük kozlarından biri yine Onuachu olacak.

14 YILDIR KAYBETMİYOR

Ankaragücü Trabzonspor'u evinde son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bordo-mavili ekip, sarı lacivertli takıma ligde 14 yıldır mağlup olmuyor. En son 1 Mayıs 2010 tarihinde 1-0 kaybetmişti.

2024'ÜN İLK SINAVI

Trabzonspor 2023 yılında 43 resmi karşılaşma oynadı. Bordo-mavililer, bu periyotta 22 galibiyet, 17 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak arzu ettiği sonuçların uzağında kaldı. A.Gücü karşılaşması 2024'ün ilk sınavı.

ANKARA'DA EŞİTLİK

ERYAMAN Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Ankaragücü'nün Trabzonspor'a karşı evindeki performansı dikkat çekiyor. Ankara'da oynanan 43 karşılaşmada her iki tarafta 16 galibiyet elde ederken; 11 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı

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