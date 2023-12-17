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İdmana devam

Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları Abdullah Avcı yönetiminde devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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İdmana devam

Bordo-mavililer İstanbulspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüler. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışma bir hayli keyifli geçti. Avcı hücum oyunları üzerinde durdu. Doğru kurguyla hazırlanmış golleri alkışladı. Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerinin idman performansından memnun. Bunu İstanbulspor maçına yansıtmalarını da bekliyor.

AVCI'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Kayserispor'un başına geçtikten sonra takımı şahlandıran Recep Uçar yanında yetiştiği Abdullah Avcı'ya teşekkür etti. Onu övgüye boğdu. Uçar "Abdullah Hoca benim için en özel insandır. Okan Buruk, Tayfun Korkut, Erol Bulut, Zafer Turan gibi isimler Abdullah Hoca ile çalıştı ve başarılı oldular. Bu arkadaşlarımızın başarılı olmasındaki asıl başarı Abdullah hocamındır" ifadelerini kullandı.

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