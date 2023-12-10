Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Trezeguet (2) ve Bakasetas kaydetti.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Maçtan önce konuştuk. Rakip değişik formasyonda oynuyordu biz hepsine hazırlanmıştık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, biz bunlardan nasıl çıakcağız... Bunların hepsine çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktık ve bunun için Mendy'i stoperde kullandık. Bunun da karşılığını aldık. Yüzde 60 topla oynayıp bu kadar pozisyona girmek kolay değildi. Oyuncularım plana çok sadık kaldı. Edin Visca'nın asistleri gol olsa 6-7 asist yapabilirdi. İyi, güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunu devamlı, istikrarlı bir hale getirmek için çalışacağız. Organizasyona sadık kaldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak da skor olarak da harikaydı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Onun için biz kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor her zaman bu ligin en iyi takımıdır."

"Bu maç trafiğine alışmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi, beslenmeyi iyi kullanan bir kulübüz. Kazanma alışkanlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Bu şehrin ne istediğini ben çok iyi bilen biriyim. Biz ona tekrar dönüş yapmak istiyorum. Zaman değil sabra ihtiyacımız var."