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Yine Klaassen

Tuttosport, Fırtına'nın Inter'de düzenli forma giyemeyen tecrübeli yıldız için bir kez daha girişimde bulunacağını ifade etti. Bu sezon sadece 9 maçta forma giydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Yine Klaassen

Adı yaz transfer döneminde de Trabzonspor ile anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı. Tuttosport'un haberinde İnter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İnter'de beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Davy Klaassen bu sezon tüm kulvarlarda sadece 9 maçta forma giyebildi. 1 defa fileleri havalandırırken, asist hanesi boş kaldı.

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