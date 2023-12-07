Nwakaeme heyecanı

Trabzonspor eski yıldızı Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisiyle çalışmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte Nijeryalı futbolcu için Trabzonspor'un hazırladığı formül... Nwakaeme, Al-Fayha yetkililerini bonservisini alarak ayrılma konusunda ikna edememesi halinde, Trabzonspor'a gelmek adına sezon sonunu bekleyecek. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun, Al-Fayha ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği transferin devre arasına kadar netlik kazanması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün genel kurulda yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'yi istiyoruz. Onun da gelme niyeti var ama bonservis veremeyiz. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti. Bordo-Mavililer'in "bonservisini de al, gel" dediği Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile görüşmelere başladı. Nijeryalı oyuncu, kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi halinde ara transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme ile sık sık konuştuğu ve süreci çok yakından takip ettiği dile getiriliyor. Bu konuda sıcak gelişmeler her an yaşanabilir.