Fountas: Şampiyonluk istiyorum

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Taxiarchis Fountas, bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajda "Alışma süreci dahil hiç zorluk yaşamadım. Burayı çok seviyorum. Gelmemde şampiyonluğun güçlü adayı olması etkili oldu. Çünkü ben hiç şampiyonluk yaşamadım. Bunu yaşamaya, kupa kazanmaya ihtiyacım var. İki yıl önce şampiyonlukta yaşananları gördüm. Bu şekilde bir duyguyu tatmayı, bu sevinci yaşamayı çok istiyorum. Umuyorum Trabzonspor'da yaşarım" ifadelerini kullandı.

10 YIL KALABİLİRİM

Trabzon'u çok sevdiğini ifade eden Fountas, şöyle devam etti: "Futbolcu olarak bazen basit olana, sakinliğe de ihtiyaç duyarsınız. Çok fazla insan değil, çok araba ve trafik değil, bunun gibi. Fakat Trabzon'u seviyorum. Geldiğimde 'Burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim' dedim. Burada bir şeyler hissediyorum. Eşim de öyle. Hoş bir yer, insanlar iyi ve şehri seviyorum."