Tarih tekerrür etti

Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-mavililer, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakalarken ortaya çıkan tablo Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ilk dönemi hatırlattı. 2020-21 sezonunun 9.haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Avcı, ilk 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Trabzonspor, Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk 5 maçta da aynı görüntüyü ortaya koydu.

2023 YILINDA BİR İLK

Bir önceki teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı 4 deplasmanda sadece 1 kez kazanan, 3 defa kaybeden bordo-mavili takım 3 puan toplayabilmişti. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç deplasman maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 5 puan yazdırdı. Hiç kaybetmedi. Fırtına ayrıca 2023 yılının başlangıcından itibaren ilk kez deplasmanda 3 maç art arda bu dönem kaybetmedi.