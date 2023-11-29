Haberler Trabzonspor Makine: Onuachu

Makine: Onuachu

Fırtına'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Onuachu, zorlu Sivas deplasmanını da boş geçmedi. Yine ağları sarsan 2.01 boyundaki forvet, üst üste 3. maçında 4. kez ağları sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Makine: Onuachu

Bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Bordo-Mavili takımda 9. maçını oynayan Onuachu, gol sayısını da 7'ye çıkardı. Yıldız ismin ligde 1 de asisti bulunuyor. Sivasspor savunmasına maç boyunca zor anlar yaşatan Onuachu'nun performansı galibiyete yeterli olmadı ama sergilediği oyun alkış aldı.

ORSİC BUGÜN GELİYOR

Yurt dışı kampında sakatlanan ve yaklaşık 4 aydır forma giyemeyen Mislav Orsic, bugün Trabzon'a geliyor. Geniş kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek olan Hırvat kanat oyuncusu, bir hafta boyunca Trabzon'da hafif tempolu çalışmalara katılacak. Daha sonra Trabzon'dan ayrılacak ve ara dönemde tekrar takıma dahil olacak.

SİVASSPOR KâBUSU

Çalıştırdığı takımlarla Sivas deplasmanındaki son galibiyetini 2014'te Başakşehir ile alan Abdullah hoca, sonrasında Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Sivas'a ligde 7 kez gitti. Bu periyotta 5 beraberlik ve 2 beraberlik elde etti.

SERİ SONA ERDİ: 1 PUAN

Zirvenin 11 puan gerisinde kalan Trabzonspor, -5 derecelik dondurucu soğukta oynanan Sivasspor maçında galibiyet serisine son verdi. Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle milli araya giren ve Abdullah Avcı yönetimindeki ilk 4 haftada 10 puanı hanesine yazdıran Fırtına, bu kez 1 puanla yetindi.

TREZEGUET'DEN SİFTAH

Mısır Milli Takımı'nda 2 maçta 3 gol kaydeden Trezeguet, Sivasspor deplasmanında 39. dakikada oyuna girdi. Yıldız futbolcu, Onuachu'ya asist yaparken, 76'da ise Enis'in pasında golü attı. Bu sezon ligde ilk kez rakip fileleri sarsan Trezeguet, bir önceki milli aradan sakat olarak geri dönmüştü.

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