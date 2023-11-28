Haberler Trabzonspor Cesaretli davrandık

Cesaretli davrandık

Abdullah Avcı, “Futbol anlar oyunudur, ya sana döner ya da rakibe. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cesaretli davrandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3 biten Sivasspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Üç tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz, başka şansımız yok" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi tüm senaryolar belli oldu…
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arakası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara'nın kapısını çalmış
F.Bahçe'de Tolisso heyecanı!
M. United'a şok! G.Saray maçında 7 isim yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın!
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 28 Kasım
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? 01:16
Çalımbay'ın transfer planı belli oldu Çalımbay'ın transfer planı belli oldu 00:54
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 00:33
Daha Eski
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! 00:32
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik 00:32
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... 00:32
Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor 00:32
Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! 00:32
VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon 00:32