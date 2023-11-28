Cesaretli davrandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3 biten Sivasspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Üç tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz, başka şansımız yok" dedi.