Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor, Sivasspor'u deplasmanda 6 yıl sonra mağlup etmek istiyor. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz devi, Yiğido’yu yenerek hem dış saha kabusunu noktalamayı hem de bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmayı planlıyor. İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı ivmeyi devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan bordo-mavililer, Sivas'ı devirmek istiyor. Fırtına böylece bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanacak. Karadeniz devi, bunun yanı sıra rakibi karşısında dış sahadaki şanssızlığını da kırmayı arzuluyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Dangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Manaj

Trabzonspor: Taha, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

EN SON 2017'DE KAZANDI

Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Fırtına, son 5 sezonda 3 puan alamadı. Bu sezon ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçerek rakibini dış sahada 26 yıl sonra yıkan bordo-mavililer, Sivasspor karşısındaki hasreti de gidermeyi hedefliyor. Trabzonspor, Sivas'taki son 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı; 2'sini ise puansız kapattı. Namağlup ilerleyen Abdullah Avcı ve ekibi bu seriyi bitirme peşinde olacak.

RAKİP EVDE YOK

Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak Sivasspor, sahasında bu sezon galibiyet elde edemedi. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yiğido, siftah yapamadı.

7 DEFA YENİLDİ

Trabzonspor, Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik elde etti; 7 kez kaybetti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi 4-1 almıştı.

-10 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Bordo-mavili futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Öyle ki meteorolojiye göre bu sabah Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -6 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir. Hava için her türlü önlem alındı.

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