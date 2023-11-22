Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Uğurcan Çakır, A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 33. dakikada yerini Altay Bayındır'a bırakmıştı.

Trabzonspor'dan Uğurcan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."