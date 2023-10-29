Trabzonspor Abdullah Avcı ile 2'de 2 peşinde! İşte Fırtına'nın ilk 11'i

Süper Lig'e istediği şekilde başlayamayan Fırtına'da teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Nenad Bjelica'nın yerine gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz temsilcisi sahasında Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Ancak bordo-mavili takımın bu sezon en büyük problemi istikrar sağlayamaması. Teknik direktör Abdullah Avcı da buna büyük önem veriyor. Bu sebeple öğrencilerine sürekli motivasyon konuşması yapan deneyimli çalıştırıcı Karagümrük mücadelesinden de 3 puan kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyor. Usta hoca bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Kazanma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini anlatıyor.

DERBİ ÖNCESİ MORAL

Trabzonsporlu futbolcular da Karagümrük maçına hafta boyunca hırsla hazırlandılar. Bu sezon üzdükleri taraftarlarını sevindirmek için artık bir seri yapmak istiyorlar. Alanyaspor'u deviren Karadeniz ekibinin oyuncuları, Karagümrük'ü de mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde camianın morallerini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Bordo-mavililerin hedefi Karagümrük ve Fenerbahçe'den oluşan İstanbul seferinden 6 puan çıkararak yeniden zirve yarışına yaklaşmak. Abdullah Avcı da kulüp felsefesinin zirve, başarı ve kupalar olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Takım kaptanları da arkadaşlarıyla sürekli konuşuyor.

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Sangare, Rohden, Can, Adnan, Feghouli, Eysseric, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

KAPTANDAN NOTLU MESAJ

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Karagümrük mücadelesi öncesinde sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Tecrübeli eldiven, antrenmandan bir karesini yükleyerek altına "Hedefe odaklan" notunu düştü. Aynı zamanda hedefi 12'den vurmuş bir emoji de ekledi. Bordo-mavili taraftarlar da bu mesajı beğeni yağmuru na tuttular. 4 eksik var bordo-mavililerde bugünkü maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Orsic, Hüseyin Türkmen, Bakasetas ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları devam ediyor.

EREN SINIRDA

Fırtına'da sarı kart sınırında tek oyuncu bulunuyor. Eren Elmalı bugün sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusunu gereksiz karta karşılık uyardı. Karagümrük'te de Özbek futbolcu Otabek Shukurov kart sınırındaki isim.