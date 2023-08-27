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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı sezona galibiyetle başladı!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Geçen yılki başarısız tablonun ardından bu sezon kapanmanın eşiğinden dönen bordo-mavili takım, lige 3 puanla başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 19:43
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı sezona galibiyetle başladı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, geçen yıl yaşanan başarısızlığın ardından yeniden yapılanma sürecine girdi. Yenilenen teknik kadrosu ve oyuncularıyla yeni sezona başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 1'inci hafta karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u konuk etti. Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayan müsabakaya az sayıda taraftar ilgi gösterdi.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADILAR

Kıran kırana geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61'inci dakikasında ceza sahası önündeki Teona, topu sağ kanatta boşta bulunan Aida'ya gönderdi. Topu karşılayan Aida'nın sağ ayak içiyle kalenin ters köşesine yaptığı vuruşla Trabzonspor öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında gol olmadı. Bordo-mavili ekip, bu skorla ligin ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

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